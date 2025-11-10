OŠ “Vuk Karadžić” obeležila 192 godine postojanja

Svečanom akademijom u Kruševačkom pozorištu, Osnovna škola “Vuk Karadžić” obeležila je 192 godine postojanja i rada. Ova obrazovna ustanova, jedna od najuspešnijih u gradu, godinama neguje tradiciju kvalitetnog obrazovanja, posvećen rad i zajedništvo učenika i nastavnika

Škola danas ima oko 800 učenika, raspoređenih u 28 odeljenja, kao i 11 polaznika večernje škole za odrasle. Posebnu pažnju posvećuju unapređenju uslova rada, uskoro ih očekuje uređenje dvorišta i enterijera, kako bi školski prostor bio što funkcionalniji i prijatniji. Na svečanosti su najuspešnijim učenicima i nastavnicima uručene nagrade, diplome i zahvalnice, u znak priznanja za postignute rezultate i trud.

– U proteklim godinama ostvarili smo veoma značajne rezultate na svim nivoima takmičenja, zahvaljujući uzornim i uspešnim nastavnicima i učenicima. Takođe, naša škola učestvuje aktivno u raznim projektima, što možemo da kažemo da je veoma savremena i moderna. Podižemo standarde kvalitetnog školskog programa, učestvujemo na raznim kreativnim radionicama. Očekujem da ćemo ostvariti aktivno učešće u inovativnim i međunarodnim projektima i na taj način će naša škola ostati na visokom mestu i pratiti razvoj našeg grada, njegove snove i korak ka budućnosti – rekla je v. d. direktorka Mirjana Nikolić.

Svojom tradicijom, kvalitetom i spremnošću da ide u korak s vremenom, OŠ “Vuk Karadžić” ostaje jedan od stubova obrazovanja u Kruševcu.

Foto: RTK