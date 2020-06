Optuženi Jutka nije došao na suđenje, sud naredio privođenje

Iako se očekivalo da nakon današnjeg ročišta na suđenju bivšem predsedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki, po iznošenju završnih reči, usledi i presuda, do toga nije došlo jer se Jeličić nije pojavio. On je optužen za seksualno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje na štetu bivše saradnice Marije Lukić. Predmet se pred kruševačkim Osnovni sudom vodi od avgusta prošle godine, kada je izmešten iz bruskog Osnovnog suda

Nedolazak Jeličića nije mogao da opravda ni jedini od njegovih pet advokata koji se danas pojavio, Zoran Golubović, koji je samo rekao da je čuo da je Jeličić bolestan.

Sudija je, imajući u vidi optuženi Jeličić nije opravdao nedolazak naložio njegovo privodjenje na naredno ročište koje je zakazao za 19. jun.

Takav postupak optuženog, međutim, nije bilo neočekivan za punomoćnika oštećene, advokata Borivoja Borovića, kao ni za oštećenu Mariju Lukić.

– Moji izvori govore da je on (Jeličić) juče bio u selima u izbornoj kampanji, on prosto izbegava da čuje presudu kojom će biti konačno pravda prema Mariji Lukić dovedena do kraja – kazao je Borović.

Sud je, smatra on, za vreme korone mogao da razmišlja o dokazima i da ima u vidu i odluku naročio jer ima “dovoljno ima dokaza koji terete Jutku” te očekuje da 19. juna bude doneta i presuda.

– Sada su on i njegovi advokati pokazali kukavičluk i strah, da ne bio čuo presudu koja sledi da će jednog seksualnog napasnika stići pravda. On pokušava da iskoristi predizbornu kampanju, ali očekujem da će Osnovni sud u Kruševcu, koji je korektno vodio postupak, da preseče te zloupotrebe i da će ovo biti prvi sud u Srbiji koji će osuditi nekog lokalnog moćnika koji se krije iza politike – kazao je Borović.

Oštećena Marija Lukić se nadala da će danas posle, kako je rekla, svih ovih godina, doći do završnih reči i do donošenje presude ali i kazala da nije iznenađena ovakvim postupkom jer Jeličić ovaj slučaj sve vreme prebacuje na teren politike.

– Pomislila sam da će odložiti zbog lokalnih izbora na kojima se kandidovao. Žao mi je što nije došao i što konačno nije izrečena presuda, ali je sudija bio korektan, zakazao je i njegovo privodjenje i naredni pretres, nadam se da će uskoro biti kraj – kazala je ona.

Inače, tokom suđenja ročišta su više puta odlagana zbog nedolazaka Jeličićevih advokata ili njegovog nepojavljivanja. U samoj sudnici su se mogle čuti i teške reči i uvrede zbog kojih su advokati plaćali i novčane kazne. Na nekoliko ročišta je dolazio i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je svojim prisustvom “dolivao ulje na vatru” pogotovu neprimereno se obraćavši predstavnicama organizacije Žene u crnom. U tom periodu je obelodanjen i prelazak Milutina Jeličića Jutke u radikale. Jeličić, inače, na predstojećim lokalnim izborima učestvuje kao nosilac liste Grupe građana “Za moderan Brus”.

Prethodno ročište na ovom sudjenju održano je 11. marta kada su veštaci predstavili rezultate veštačenja telefona. Dok su predstavnici optužbe smatrali da je potvrdjeno da je Jeličić Mariji Lukić slao neprimerene poruke odbrana je tvrdila da nije utvrdjeno postojanje SMS komunikacije u tom slučaju.

Tokom sudjenja, koje se pred kruševačkim Osnovnim sudom vodi od avgusta prošle godine advokati odbrane su dovodili svedoke, uglavnom zaposlene u Opštini Brus, koji su tvrdili da su Jutkine telefone koristili skoro svi iz Opštine, ali i obični gradjani koji bi tu došli, te da su telefoni neretko ostajali na punjenju u obližnjoj kafani. Optužba je sve takve svedoke okvalifikovala kao lažne.

Podršku Mariji Lukić i danas su isped kruševačkog suda dale predstavnice organizacija Mreža Žene protiv nasilja, Žene u crnom te incijative Ne davimo Beograd. One su držale transparente sa natpisima “Stop seksualnom nasilju nad ženama”, “Pravda za Mariju”, “Stop seksualnom uznemiravanju žena”.

J.B.

