Opštinska biblioteka Varvarin uspešno radi

-Realizacija brojnih programa i projekata-

Promenom rukovodstva na čelu Opštinske bilioteke Varvarin usledile su brojne aktivnosti i manifestacije. Razgovarali smo o šestomesečnom radu ove ustanove sa direktorkom Violetom Kaplarević.

-Prvoga dana po stupanju na funkciju direktora Opštinske biblioteke Varvarin, 31. januara, opštinu su posetili predsednik Republike Aleksandar Vučić i ministar odbrane Bratislav Gašić, što je za nas bila velika čast i obaveza da u narednom periodu još više radimo i stvaramo. Inače, kada sam imenovana naišla saam na veliku podršku predsednice opštine Violete Đurđević Lutovac, njenog zamenika i ostalih saradnika iz Opštinske uprave- kaže Violeta Kaplarević, direktorka ove ustanove.

Pokrenuto je amatersko pozorište koje je održalo jednu premijeru i dve reprize komada „Sabirni centar“ prema delu Dušana Kovačevića. Režija je bila poverena Zoranu Obradoviću, a u predstavu je bilo uključeno dvadesetak starih i novih glumaca.

Biblioteka ponovo radi u dve smene, od 8 do 20 sati i to se pokazalo kao dobar potez. Pruža podršku mladima, pa je za ovih šest meseci organizovala dva likovno-literarna konkursa za učenike osnovnih škola i to za Osmi mart i drugi pod nazivom „Most“ povodom velike tragedije na Varvarinskom mostu 30. maja 1999. Pokrenut je čitalački dnevnik za osnovce koji oni vode o pročitanim knjigama. Dobitnici pojedinačnih nagrada i najbolje čitalačko odeljenje nagrađeni su jednodnevnom ekskurzijom – za manastire Studenicu, Žiču, Ljubostinju i Vrnjačku Banju.

U junu Opštinsku biblioteku je posetio ministar kulture Nikola Selaković koji je potpisao ugovor o realizaciji projekta „Gradovi u fokusu“. Za dodelu sredstava od ovog ministarstva konkurisala je Opština Varvarin, pa je predsednica Violeta Luković Đurđević potpisala ugovor za nabavku scenskih zavesa i rasvete za multifunkcionalnu salu, koja je istovremeno koncertna, pozorišna i bioskopska.

Posle mnogo godina vraćena je manifestacija Leto kulture – „Temnićki natpis“. U mnogim mesnim zajednicama po prvi put se organizuju kulture aktivnosti kao deo ovog celovitog programa. Na dvodnevnoj likovnoj koloniji predstavili su se slikari iz Kruševca i Varvarina, članovi udruženja „Dimitrije Simić“ i „Rasinius“ iz Kruševca. Među dvanaestoro slikara bila je jedna studentkinja Fakulteta umetnosti iz Niša i dve srednjoškolke iz Varvarina.

Biblioteka je pokrenula i raznovrsni dečji program. Prvi put na platou ispred ustanove organizovan je ples sa maskotama. Inače, svi programi su na otvorenom i besplatni. „Dani Dragića Joksimovića“ organizovani su po 24. put u Bačini. Marina Lukić Cvetić, istoričarka umetnosti iz Kraljeva, održala je predavanje o temi „Hleb naš nasušni na srpskim srednjovekovnim freskama (duhovna dimenzija hleba i uloga u društvenom životu srednjovekovne Srbije)“. Na okruglom stolu učestvovali su istoričari iz Varvarina i Paraćina, a razgovaralo se o najnovijim saznanjima i aktuelnim projektima u istraživanju Temnićkog kraja.

Gornji i Donji Krčin i Karanovac bili su domaćini trodnevne multikulturne manifestacije „Dani istorije i kulture Temnića i Levča“, čiji je organizator Bojan Marinković. Koncert Biljane Vasiljević, vokalne solistkinje Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, održan je u petak 25. jula, a izvedene su tradicionalne i popularne domaće i inostrane melodije. Do kraja jula planirana su još dva dečja programa. Komad „Ah ta Crvenkapa“ izvešće pozorišna trupa ARA i poznati glumac Fuad Tabučić. Takođe, „Sportisimo kutak u Varvarinu“, sportske igre i animacije za decu predviđene su do kraja meseca.

Na pripremi programa za naredni mesec se intenzivno radi i biće uskoro objavljen.

Živomir Milenković