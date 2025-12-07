Opština Varvarin deli auto-sedišta roditeljima, prijave do 19. decembra

Opština Varvarin objavila je javni poziv za dodelu dečijih auto-sedišta, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima tokom 2025. godine. Pravo na sedišta imaju roditelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Varvarin čija su deca rođena u periodu od 1. januara 2023. do 31. oktobra 2025. godine, a koji to pravo nisu koristili u prethodnim pozivima

Dečija auto-sedišta koja se dodeljuju namenjena su deci težine od 9 do 36 kilograma i visine od 76 do 150 centimetara, a poseduju sertifikate ECE R129/03 i ECE R44, kao i homologaciju u skladu sa važećim standardima. Sedišta će biti dodeljivana po redosledu pristiglih prijava, sve dok traju zalihe.

Za prijavljivanje je potrebno dostaviti popunjen prijavni formular, dokaz o prebivalištu jednog roditelja i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih deteta. Odluku o dodeli sedišta donosi Komisija koju formira predsednica opštine Varvarin, a roditelji koji ispunjavaju uslove biće naknadno obavešteni o terminu preuzimanja.

Prijave se podnose od 2. do 19. decembra 2025. godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Formular za prijavu može se preuzeti na pisarnici Opštine Varvarin radnim danima od 7 do 15 časova ili sa zvanične internet stranice opštine varvarin.ls.gov.rs.

Prijave se dostavljaju lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinske uprave Varvarin, ulica Marina Marinovića 38, sa naznakom „za dodelu dečijih auto-sedišta”. Javni poziv biće dostupan i na oglasnoj tabli opštine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Odseku za opštu upravu, zajedničke poslove i inspekcijski nadzor, ili od Vladice Filipovića pozivom na broj telefona 064/11-91-547.

