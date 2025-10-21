Opština Brus dobila sredstva za energetsku sanaciju domaćinstava

Potpisivanjem ugovora sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike, opština Brus je dobila sredstva u iznosu od 5 miliona dinara kojim će se sufinansirati energetska sanacija domaćinstava

Ugovor je potpisao predsednik opštine Dalibor Savić i najavio da će Javni poziv za dodelu sredstava biti raspisan u roku od dva meseca.

– Pored 5 miliona, lokalna samouprava će učestvovati sa milion i po dinara. S obzirom na to da smo opština sa četvrtim stepenom razvijenosti, sa najmanje ulaganja dobili smo više sredstava od Ministarstva. Građani mogu dobiti sredstva za sufinansiranje zamene stolarije, promenu kotlova, izolacije – rekao je Savić.

Podsetimo, opština Brus je do sada sprovela dva kruga dodele sredstava za energetsku sanaciju kuća tokom kojih je nešto više od stotinu domaćinstava pokrilo deo troškova za zamenu prozora i vrata, izolaciju spoljnih zidova, izolaciju krova, zamenu kotlova i grejnih instalacija i ugradnju toplotnih pumpi.

Izvor i foto: Bruski kofer