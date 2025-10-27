Opšte stanje saobraćaja na teritoriji Kruševca

Na području Policijske uprave Kruševac, od početka godine do kraja septembra, dogodila se 321 saobraćajna nezgoda sa povređenim licima, odnosno 11,8 odsto više nego prošle godine u istom periodu. U ovim nezgodama devet osoba je izgubilo život, isto kao i prošle godine. Manji je i broj teže povređenih osoba za 18 odsto, ali je za oko 12 odsto veći broj osoba sa lakšim povredama

Piše: Ognjen Milićević

Kako navode iz PU Kruševac, tokom redovnih i pojačanih kontrola saobraćajna policija je, od početka godine do kraja septembra, na području Rasinskog okruga otkrila ukupno 15.875 prekršaja. Najčešći su: prekoračenje dozvoljene brzine 8.346, nekorišćenje sigurnosnog pojasa 2.546, vožnja pod uticajem alkohola 1.105 ali i drugi prekršaji kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

U navedenom periodu zadržana su 302 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola preko 1,20 promila i 58 pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

– Saobraćajna policija svakog meseca sprovodi akcije pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, prekoračenja brzine, zatim otkrivanja prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša– kaže se u odgovoru kojeg su nam poslali iz PU Kruševac.

Što se saobraćajne signalizacije tiče, za nju je zadužen upravljač puta – za državne puteve JP Putevi Srbije, a za lokalne puteve i ulice JP Direkcija za urbanizam i izgradnju. Izgradnja kružnih tokova na većim raskrsnicama u gradu olakšala je protok saobraćaja u gradu što znatno utiče na smanjenje gužvi.

Takođe, saobraćajni policajci održavali su tribine sa vozačima trakotra uoči početka sezone poljoprivrednih radova i sa penzionerima o pravima i obavezama pešaka u saobraćaju.

I ove godine saobraćajna policija nastavlja sa preventivnim aktivnostima, kako bi predavanjima i tribinama doprla do svih učesnika u saobraćaju.

– Odeljenje saobraćajne policije Policijske uprave Kruševac apeluje na vozače da ne koriste telefone tokom vožnje, vezuju sigurnosni pojas, obrate više pažnje kada vrše preticanje i da to rade isključivo na mestima gde to nije zabranjeno, kao i da ne konzumiraju alkohol.

Iz PU Kruševac upućen je apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

Foto: Screenshot YouTube RTK/ Arhiva Grad

