Opšta bolnica u Kruševcu uvodi ograničene posete zbog rasta broja zaraženih

Zbog sve većeg broja obolelih od virusa, Opšta bolnica u Kruševcu od danas uvodi delimičnu zabranu poseta hospitalizovanim pacijentima. Ove mere preporučio je Institut za javno zdravlje Srbije, s ciljem smanjenja rizika od širenja infekcija unutar bolničkih prostora

Zabrana se i dalje odnosi na jedinice intenzivne i poluintenzivne nege, porodilište i neonatologiju u izolacionim jedinicama. Ostale jedinice pacijentima će biti dostupne za posete samo u određenim terminima – ponedeljkom i četvrtkom od 14 do 14:30 časova i nedeljom od 14 do 15 časova.

Prilikom posete, dozvoljen je ulazak samo jedne osobe, uz obavezno nošenje zaštitne maske. U posetu mogu dolaziti deca starija od 10 godina.

Kako ističu u bolnici, ove mere su privremene i uvedene su kako bi se zaštitili najosetljiviji pacijenti i smanjila mogućnost daljeg širenja virusa.