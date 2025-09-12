Opasnost od „spoofing“ poziva: MUP savetuje oprez
Postavljeno: 12.09.2025
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju na tzv. “spoofing” pozive, u kojima prevarant prikazuje lažne podatke o broju ili identitetu pozivaoca, kako bi se pretvarao da je neko drugi
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Republike Srbije beleži sve češće slučajeve prevare u kojima:
– prevaranti prikazuju tuđi broj telefona;
– imitiraju glas člana porodice, prijatelja ili institucije.
Zbog toga, iz Policije savetuju da u slučaju da dobijete poziv u kojem traže novac, šifre ili osetljive podatke:
Odmah posumnjajte, te da prekinete i pozovete osobu na broj koji već imate sačuvan;
Ne donosite odluke pod pritiskom;
Ako sumnjate na prevaru – odmah obavestite policiju.
– Čuvajte svoju bezbednost. Glas koji čujete možda nije onaj kome verujete – ističu iz MUP-a.
