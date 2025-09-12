Opasnost od „spoofing“ poziva: MUP savetuje oprez

Postavljeno: 12.09.2025

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju na tzv. “spoofing” pozive, u kojima prevarant prikazuje lažne podatke o broju ili identitetu pozivaoca, kako bi se pretvarao da je neko drugi

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Republike Srbije beleži sve češće slučajeve prevare u kojima:

– prevaranti prikazuju tuđi broj telefona;

– imitiraju glas člana porodice, prijatelja ili institucije.

Zbog toga, iz Policije savetuju da u slučaju da dobijete poziv u kojem traže novac, šifre ili osetljive podatke:

Odmah posumnjajte, te da prekinete i pozovete osobu na broj koji već imate sačuvan;

Ne donosite odluke pod pritiskom;

Ako sumnjate na prevaru – odmah obavestite policiju.

– Čuvajte svoju bezbednost. Glas koji čujete možda nije onaj kome verujete – ističu iz MUP-a.

