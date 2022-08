Omladincima i kadetima Napretka nikako da krene

U četvrtom kolu Kvalitetne lige Srbije, u Kruševcu je gostovala Mladost iz Lučana. Omladinci Napretka igrali su nerešeno 2:2, a kadeti poraženi sa 3:1.

Omladinci Napretka osvojili su u meču Kvalitetne lige Srbije bod protiv ambicioznih gostiju iz Lučana. Svi golovi viđeni su u drugom poluvremenu, pošto su u prvom mreže mirovale. Gosti su poveli golom Zlatanovića, da bi domaći tim do izjednačenja došao iz penala koji je sigurno izveo Milićević. Nakon toga Napredak dolazi i do vođstva od 2:1 koje mu donosi Petrović, ali je Mladost u samoj završnici utakmice golom Veličkovića stigla do konačnih 2:2 i podele bodova.

U utakmici kadeta, Lučanci su bili bolji od Napretka i slavili su sa 3:2. Poveli su u 16. minutu, kada je Mitrović iskoristio prvi šut na gol domaće ekipe. Do kraja poluvremena, Trajković nije uspeo da iskoristi penal za Napredak. U nastavku Marinković je u 54. minutu povećava vodđtsvo Mladosti na 2:o, a Mitrović svojim drugim golom na utakmici, u 71. minutu, na 3:0. Skočajić je u završnici samo ublažio poraz na konačnih 1:3.

Omladinci Napretka su 14. na tabeli sa dva boda i u narednom kolu gostuje Vršcu, dok poslednjeplasirani kadeti, sa za sada samo jednim osvojenim bodom,putuju Teleoptiku u Zemun.

S.M., foto: FK Napredak