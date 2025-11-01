Oktobar – mesec pravilne ishrane obeležen edukacijama i dodelom nagrada u Dedini

Oktobar, mesec posvećen promociji pravilne ishrane, obeležen je u školama i vrtićima Rasinskog okruga nizom edukativnih aktivnosti. Završna manifestacija tradicionalno je organizovana u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Dedini, gde su dodeljene nagrade za najbolje likovne i literarne radove na konkursu Zavoda za javno zdravlje Kruševac, ove godine na temu „Pravo na hranu ima svako, pokaži kako“

U Srbiji se svakog oktobra sprovode kampanje sa ciljem podizanja svesti o značaju zdrave ishrane i prevencije bolesti koje nastaju kao posledica nepravilnih navika u ishrani. Manifestaciju organizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz podršku zavoda za javno zdravlje širom zemlje.

Tokom celog meseca u Kruševcu su održavane radionice, predavanja, edukativne igre i zdravstveno-promotivne aktivnosti namenjene deci školskog i predškolskog uzrasta. Zavod za javno zdravlje Kruševac u saradnji sa obrazovnim ustanovama realizovao je programe kojima se podstiče usvajanje zdravih životnih navika i razumevanje značaja pravilnog izbora namirnica.

Na završnoj manifestaciji u školskom dvorištu upriličena je izložba pristiglih radova, nakon čega su najboljim učenicima uručene nagrade i zahvalnice.

Stručnjaci ističu da pravilna ishrana, uz redovnu fizičku aktivnost, ima ključnu ulogu u prevenciji gojaznosti, dijabetesa, bolesti srca i drugih hroničnih oboljenja. Takođe, naglašavaju da se zdrave navike formiraju u najranijem detinjstvu, te je zato važno da se o ovim temama govori među najmlađima, kako u školama i vrtićima, tako i u porodici.

Poruka ovogodišnje kampanje je jasna: pravo na zdravu hranu pripada svakome, a briga o zdravlju počinje svakog dana – dobrim izborom na tanjiru.