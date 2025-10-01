Oktobar donosi talas promena u džepovima građana

Početak oktobra u Srbiji obeležen je snažnim kontrastom – dok rastu plate i minimalac, istovremeno se povećavaju i troškovi života. Građani s jedne strane dobijaju vest da će im zarade i penzije biti uvećane, dok s druge strane računi za struju i grejanje već od ovog meseca postaju veći. Ove promene, koje su stupile na snagu sa prvim danima oktobra, tiču se gotovo svih, od radnika i prosvetara, preko penzionera, pa sve do domaćinstava koja strepe od većih troškova. Novi mesec tako ulazi na velika vrata, donoseći i olakšanje i brige u isto vreme

Minimalna cena rada od 1. oktobra iznosi 337 dinara po radnom satu bez poreza i doprinosa, što se prevodi na oko 500 evra mesečno. To je vanredno povećanje, dok je novo, redovno povećanje planirano za januar 2026. godine, kada će minimalna zarada porasti na 371 dinar po satu i mesečno iznositi 64.554 dinara. Vlada time želi da odgovori na rastuće troškove života, ali i da pruži sigurnost onima koji žive od minimalca.

Posebnu pažnju privlači i uvećanje plata u prosveti i zdravstvu. Od ovog meseca prosvetari i zdravstveni radnici dobili su dodatnih pet odsto, a od januara sledeće godine čeka ih novo povećanje, 11 procenata za prosvetu i osam odsto za ostale zaposlene u javnom sektoru. Ministar finansija Siniša Mali istakao je da kumulativno, samo u ovoj godini, zaposleni u obrazovanju imaju rast od 22,4 odsto, što je višestruko iznad stope inflacije.

Međutim, dok prihodi rastu, izdaci građana beleže sličan trend. Od oktobra, prosečna cena električne energije za domaćinstva i male kupce povećana je za 6,6 odsto. Grejanje poskupljuje za više od šest procenata, pa će prosečan stan od 60 kvadrata mesečno plaćati oko 600 dinara više. Iako su u pitanju procentualno manja povećanja, ona su za domaćinstva značajna, posebno kada se ukrste sa svim ostalim obavezama u budžetu.

Istovremeno, penzioneri su počeli da primaju septembarske isplate, koje će trajati do 10. oktobra. Novac prvo leže korisnicima iz kategorije samostalne delatnosti, zatim slede poljoprivredni i vojni penzioneri, dok zaposleni dobijaju penzije poslednji, 10. oktobra. Za mnoge od njih, isplate koje pristižu ovih dana predstavljaju važno olakšanje u trenutku kada se troškovi života uvećavaju.

Na sve to nadovezuje se i pitanje potencijalnih sankcija NIS-u, čija je odluka privremeno pomerena do 8. ili 9. oktobra.

J.S.