Okolna sela danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti naselje Mudrakovac- Konjuška, Neznanog junaka (od Bruskog puta do Bogomoljišta), Bruski put (od servisa „Irvas“ do kraja ulice), sela Veliki Kupci (od Sebečevačkog puta do kraja sela, Štitari, Šogolj, Zdravinje- put za provaliju, Veliki Šiljegovac.