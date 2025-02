Okolna sela bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do planskih isključenja u selima: Šanac do 13:00, Begovo Brdo i Meševo do 14:30, Veliko Golovode, Modrica, Veliki Šiljegovac i Bojince do 16:00.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00 bez vode će biti ulica Bulevar Nikole Pašića (od prodavnice „Borac“ do Kneza Miloša), kao i Sezemča.

Što se tiče kruševačke Gradske toplane ona obavlja proizvodnju i distribuciju bez problema.