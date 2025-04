Okolna mesta bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti sledeća mesta: Veliki Kupci (od doma do Štitara), Štitari, Jasički put – od „Nikolić Petrola“ do kružnog toka prema Jasici.

Što se tiče snabdevanja električnom energijom, planirana su sledeća isključenja: do 10h, deo sela Đunis (prema crkvi), do 14h Jasički put, oko objekta „Uradi sam“ , do 14h Srndaljska ulica u naselju Šumice, do 15h sela Bojince, Grevce, Zubovac, Rosica i delovi naseljenih mesta Ribare i Veliki Šiljegovac.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava građane da se tog dana toplotna energija proizvodi bez problema i da nema najavljenih prekida u isporuci grejanja.