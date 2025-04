Okolna mesta bez vode i struje

Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, doći će do prekida u vodosnabdevanju u više mesta na teritoriji grada Kruševca. Bez vode će biti: selo Dedina, deo sela Mudrakovac, tačnije ulica Neznanog junaka (od restorana „Tri šešira“ do Bogomoljišta) i prateće ulice, naseljeno mesto Malo Golovode – ulica Martovskih žrtava i okolne ulice i selo Veliki Šiljegovac.

Do 15 sati bez vode će biti i Kruševac – Čolak Antina, Emila Muže; Kruševac – Miletine bune, Cankareva, Hilandarska i prateće ulice; Ribare; Jasički put – od \“Nikolić Petrola\“ do kružnog toka prema Jasici.

Iz Elektrodistribucije je najavljeno više planskih isključenja električne energije zbog radova na mreži: do 10h –Jasički put, prema firmi „Trajković-parketar“, do 13h– selo Sebečevac, do 14:30h – deo sela Jasika, kao i sela Donji Stepoš i Modrica. JKP „Gradska toplana“ Kruševac obavestila je građane da energiju proizvodi bez poteškoća i da temperaturu svojih izvora usklađuje sa trenutnim vremenskim uslovima.