OKK Kruševac u polufinalu kupa

Košarkaši Kruševca, lidera na tabeli Prve regionalne lige Srbije „Zapad“, uspešni su i u Kupu Srbije Drugog stepena. Oni su se plasirali u polufinale, koje je na programu 24. decembra

U četvrtfinalu su u Kruševcu savladali ekipu Maks bet iz Niša rezultatom 86:72, a najefikasniji u redovima Kruševljana je bio Jovan Marinković Đorđević, koji je postigao 25 poena, a u stopu su ga pratili saigrači – Vikašin Komlenović sa 17 i Dimitrije Raičević sa 16 postignutih poena.