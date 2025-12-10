OKK Kruševac u polufinalu kupa

Postavljeno: 10.12.2025

Košarkaši Kruševca, lidera na tabeli Prve regionalne lige Srbije „Zapad“, uspešni su i u Kupu Srbije Drugog stepena. Oni su se plasirali u polufinale, koje je na programu 24. decembra

U četvrtfinalu su u Kruševcu savladali ekipu Maks bet iz Niša rezultatom 86:72, a najefikasniji u redovima Kruševljana je bio Jovan Marinković Đorđević, koji je postigao 25 poena, a u stopu su ga pratili saigrači – Vikašin Komlenović sa 17 i Dimitrije Raičević sa 16 postignutih poena.

Natalija Vojinović ispunila normu za Svetsko juniorsko prvenstvo

