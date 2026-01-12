OKK Kruševac na korak od istorije: OKK Beograd rival u finalu Kupa

Sutra, 13. januara, u kruševačkoj Hali sportova od 17.30 sati, OKK Kruševac će dočekati OKK Beograd u finalu drugog stepena Kupa Srbije. Pobednik ovog duela izboriće plasman na Finalni turnir Kupa Radivoja Koraća

Kruševački tim je do finala stigao na impresivan način – kroz čak pet velikih pobeda protiv klubova iz viših rangova takmičenja. Time je OKK Kruševac, kao srpskoligaš i klub koji čine isključivo Kruševljani, već ostvario izuzetan uspeh.

Ipak, Čarapani ne žele da se zaustave na tome. Pred domaćom publikom imaće priliku da naprave još jedan istorijski iskorak i osvoje trofej koji vodi na završni turnir Kupa Radivoja Koraća.

Utakmica će imati i humanitarni karakter. Sva prikupljena sredstva biće namenjena za pomoć i lečenje prijatelja kluba, Dimitrija Gođevca. Građani mogu da pruže podršku i slanjem SMS poruke 344 na broj 3800.

N. L.