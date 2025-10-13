Ogrevno drvo i pelet poskupeli, a gotovo ih nema na stovarištima

Na stovarištima širom Srbije višestruko je povećana potražnja za drvima, a posebno peletom, što je poguralo i cene. Sve više snabdevača pravi liste čekanja za isporuke kupcima

Snabdevenost drva na tržištu u ovom trenutku različita u različitim regionima u zemlji. Na stovarištima ima ogrevnog drveta, ali je cena znatno veća. Zbog velike potražnje u prethodnih 15 dana mnoga stovarišta su ispražnjena, a snabdevanje novim količinama je otežano zbog vremenskih prilika.

U ovom trenutku cene metarskog ogrevnog drveta najčešće se kreću od 8.000 do 9.500 dinara u zavisnosti od regiona. A ako žele da kupe iscepano ogrevno drvo, složeno u palete, onda su cene od deset do 11.500 dinara. Cena ogrevnog drveta najniža kod „Srbija šuma“, cena kubika je skoro upola niža nego na stovarištu i iznosi 5.269 dinara. Najugroženija domaćinstva mogu da kupe ogrevno drvo po ceni od 2.900 dinara.

Kada je u pitanju drvni pelet situacija je još nepovoljnija u poređenju sa ogrevnim drvetom. Naime, u ovom trenutku skoro da ne postoji stovarište u Srbiji koje ima određene količine peleta na stanju, i gde potrošači mogu nesmetano da kupe pelet. Onog trenutka kada je bilo poznato da će doći do povećanja cene struje i sniženja granice za ulazak u crvenu zonu, mnogi potrošači su odlučili da pređu na pelet. To potvrđuju i prodavci i proizvođači kotlova. Dakle, glavni razlog velike potražnje za peletom je što su potrošači koji su se do sada grejali na struju prešli na pelet.

Pelet se prodaje po ceni od 35.000 do 36.000 dinara, što je za šest do osam hiljada više u odnosu na cene sa kraja jula meseca ove godine.

Savet potrošačima je da se pelet kupuje od aprila do septembra, jer ga tada ima najviše na stanju i cene su niže.

Izvor: rts.rs

Foto: arhiva Grad