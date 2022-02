Oglašena prodaja dela pogona „Prve petoletke“

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju dela imovine nekadašnje „Prve petoletke“, odnosno pogona u Medveđi, vlasništvo tri celine tog preduzeća, koje su u stečaju. Na prodaju su ponuđeni poslovni prostor, proizvodne hale, magacini i skladišta te građevinsko zemljište, po početnoj ceni od 57,87 miliona dinara. Nadmetanje je zakazano za 17. mart

Većinsko vlasništvo u imovini tog pogona ima „PPT Kočna tehnika“, oko 94 odsto, potom „PPT Ishrana“, manje od dva odsto te „PPT Remont i održavanje“, koji ima nešto manje od četiri odsto.

U oglasu, koji je objavila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, kao stečajni upravnik pomenutih preduzeća, navedeno je da se na prodaju nude građevinsko zamljište izvan građevinskog područja, poslovni prostor od 151 kvadrata, te zgrada restorana od 126 kvadrata. U imovinu, za koju će se interesenti nadmetati spadaju i zgrada montaže, magacin gotovih proizvoda, magacin alata, kotlarnica, trafostanica. Prodaju se i nova hala i skladište limova, površine 1.306 kvadrata, otvoreno skladište površine 1.220 kvadrata, kontejner skladište, te osnovna sredstva, zalihe gotovih proizvoda, sirovina i poluproizvoda, pokretna imovina i sitan inventar.

Interesenti za kupovinu najpre treba da otkupe prodajnu dokumentaciju, koja košta 150.000 hiljada dinara, bez PDV-a, što treba učiniti najkasnije do 8. marta. Potom treba da uplate depozit od nešto više od 33 miliona dinara. ili polože bankarsku garanciju, najkasnije do 10. marta. Do 14. marta se podnose potrebna dokumenta za učestvovanje na nadmetanju, koje će se održati 17. marta u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, u Beogradu.

