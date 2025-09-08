OFK Kopaonik 1931 slavio protiv Mladog Borca

Odigrane su utakmice 4. kola Zone Zapad, a u derbiju kola sastali su se domaći OFK Kopaonik 1931 i Mladi Borac iz Sedlara. Slavili su Brusjani sa 3:2 (2:1)

Za pobednički tim golove su postigli: Marko Vilimonović u 8. minutu, Predrag Vukojević u 41. i Stefan Obradović u 70. minutu.

Za goste precizni su bili braća Nikodijević – Saša u 29. i Slađan u 72. minutu.

Ostali rezultati 4. kola Zone Zapad:

SFS Borac – Sloga (Despotovac) 4:1, Župa – Napredak 1:0, Orlovi – Jastrebac 5:2, OFK Lugomir – Radnički 0:2, Vinogradar – Sloga (Ćićevac) 2:1.

Na vrhu tabele trenutno se nalaze Radnički, Sloga (Despotovac) i Vinogradar sa po 9 osvojenih bodova.

I. M.