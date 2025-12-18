Održano predavanje „Sveta tajna braka“ u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa

Sinoć je u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa starešina crkve Lazarice otac Željko Marković održao predavanje na temu Sveta tajna braka. Predavanje je organizovalo bratstvo hrama Svetog Đorđa, blagoslovom Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog G. dr Davida

Bračna zajednica je Crkva u malom, zato se nekad venčanje obavljalo tokom Liturgije, a vrhunac je pričešćivanje mladenaca. Danas se to izmestilo iz Liturgije, i mladencima se daje vino kao surogat svete tajne. Brak je Bog stvorio iz istih razloga iz kojih postoji i Crkva, ne da postoji naturalistički (prirodni) splet odnosa između ljudi, već da bi se stvorio splet odnosa između muškarca i žene koji prevazilazi smrt, a smrt se prevazilazi zajednicom sa Hristom, odnosno jubavlju prema Hristu, pomoću koje onda oni i vole jedno drugo i održavaju svoju bračnu zajednicu.

– Smisao braka je ništa drugo nego Carstvo nebesko. Brak je priprema nas ljudi za Carstvo nebesko i blagoslov Božiji. Kult porodice je u Starom zavetu bio vrlo značajan. Ljudi su se trudili da ispune prvu zapovest „Rađajte se i množite se“. Smatralo se da ako porodica ima puno dece da je blagoslovena od Gospoda. U Novom zavetu prvo čudo koje je Gospod učinio je čudo u Kani Galilejskoj. Na fresci svadbe u Kani vidimo da Hristos sa apostolima dolazi na svadbu, raduje se i sedi između mladoženje i mlade. Za brak je dvoje malo, a troje dovoljno. Taj treći jeste Hristos koji je dao život muškarcu i ženi i prizvao ih u tajnu života i spasenja. On je učinio da čovek i žena dođu u saglasje i da imaju toliku veru i poverenje jedno u drugo da se mogu jednom drugom predati ispunjavajući Božiju zapovest: „Prilepiće se čovek ženi svojoj i biće dvoje jedno telo“. Temelj braka je istinsko služenje Gospodu Hristu. Supružnici su pozvani da podnesu zajedno svoj teret u trpljenju i odgajanju dece – rekao je otac Željko Marković.

Za predavanje je vladalo veliko interesovanje. Na kraju predavanja postavljeno je dosta interesantnih pitanja koja su se ticala ove teme.

Na kraju predavanja otac Andrija Jelić, paroh kruševački poručio je svim budućim mladencima:

– Kada imate u životu trzavica, a put bračni je put ka Carstvu Nebeskome, uzak i trnovit, razgovarajte i ispovedajte se najpre svojim bračnim drugovima, a zatim i sa sveštenikom rešavajte svoje probleme. Unutar Sabora svetih postoje mnogi parovi koji su dati kao primer blagočestivog života i porodice. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi ustanovljen je i praznik Svetih Petra i Fevronije. Kod nas imamo Svetog Simeona Mirotočivog i Anastasiju. U našem prestonom Kruševcu kneza Lazara i kneginju Milicu. U žitijima svetih možemo naići na svetog Adrijana i Nataliju. Predavanje bih voleo da završim stihirom koja se peva na praznik Svetog Adrijana i Natalije: „Po savetu zmije supruga je Adama iz raja izgnala, a Natalija je premudro svetim savetima Adrijana u raj uvela i poučila ga da izdrži velika trpljenja. Tako je njemu zastupnica nebeske nagrade i večne slave postala“. Kao što je na početku pad i propast čoveka došla putem zmije i žene, tako danas spasenje dolazi posredstvom žene, jer sve dolazi kroz Bogorodicu i sa Bogorodicom. Ona je naša najveća zastupnica i pristanište. Neka nam majka prečista i svi sveti ovde pomenuti budu na pomoći da izdržimo na bračnome putu koji zaista jeste uzak i trnovit.

Narednog utorka predavanje na temu Sveta tajna ispovesti održaće jeromonah Sergije, a poslednje nedelje pred Božić u hramu Svetog Đorđa zainteresovani će moći da čuju predavanje Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog G. dr Davida.

Ognjen Milićević