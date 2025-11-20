Održano predavanje o srpskoj revoluciji u Zavičajnom muzeju Župe

U Zavičajnom muzeju Župe održano je predavanje posvećeno periodu nacionalne revolucije od 1804. do 1835. godine. Predavanje je održao Aleksandar Marušić, viši kustos istoričar Muzeja rudničko – takovskog kraja u Gornjem Milanovcu

Uvodnu reč dao je Aca Terzić, v.d. direktora Muzeja domaćina, koji je podsetio na višegodišnju saradnju ove dve ustanove. Ove godine se navršava 210 godina od podizanja Drugog srpskog ustanka i 190 godina od Sretenjskog Ustava, koji je kamen temeljac formiranja građanske klase u Srbiji, ukidanja feudalizma, a svemu tome prethodila je 1804. godina kada je izbio Prvi srpski ustanak.

Tokom izlaganja istaknut je značaj Prvog i Drugog srpskog ustanka, političke borbe za autonomiju, kao i reforme koje su sprovedene u prvim decenijama 19. veka. Poseban akcenat stavljen je na ulogu vođa ustanka Đorđa Petrovića-Karađorđa i kneza Miloša Obrenovića, razvoj institucija i put ka donošenju Sretenjskog ustava.

Marušić je publici na jasan i upečatljiv način približio ključne događaje i procese koji su oblikovali modernu srpsku državu tokom ovog važnog istorijskog perioda i revolucije koja je imala nacionalni, kulturni, privredni i društveni preporod.

Izvor i foto: Fejsbuk/Informativna služba Dom kulture Aleksandrovac