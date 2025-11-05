Održana sednica Skupštine opštine Brus

Na 12. sednici Skupštine opštine Brus prisustvovalo je 24 od 29 odbornika koji su usvojili sve tačke dnevnog reda u celosti većinom glasova

Tom prilikom su odbornici većinom glasova, između ostalog, usvojili Izveštaje o izvršenju Odluke o budžetu za period januar – septembar 2025, kao i o radu Opštinske uprave za 2024. godinu.

Takođe, usvojena je odluka o prestanku mandata Ani Živanović, a potvrđen je mandat Tamari Čukuranović sa liste Aleksandar Vučić – Brus ne sme da stane.