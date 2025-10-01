Održana sednica Saveta za upravljanje industrijskim otpadom

Juče je u prostorijama Regionalne privredne komore Rasinskog okruga održana konsutivna sednica Saveta za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju

Tom prilikom, na sednici su:

· verifikovani članovi Saveta,

· usvojen Poslovnik o radu,

· izabrani: predsednik Saveta – Borivoje Nikolić (Hemofluid Kruševac) i zamenik predsednika Saveta Nebojša Anđelković (Kromberg & Schubert Kruševac).

U rad Saveta uključene su vodeće kompanije Rasinskog okruga, predstavnici lokalnih samouprava i inspekcija, visokoškolskih i obrazovnih institucija, kao i Instituta.

Zadaci Saveta podrazumevaju:

· unapređenje upravljanja industrijskim otpadom i efikasnija upotreba resursa,

· sagledavanje potreba privrednika u ovoj oblasti,

· podsticanje primene savremenih IKT rešenja,

· iniciranje saradnje institucija u oblasti upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije,

· promocija i implementacija poslovnih modela otpornih na klimatske izazove,

· povećanje svesti javnosti,

· obuka i transfer znanja,

· iniciranje izmena i dopuna relevantnih akata i propisa,

· rešavanje izazova u poslovanju i razmena iskustava.

U okviru sednice održana je i prezentacija kompanije Srbija Kargo, posvećena usluzi prevoza opasnog i neopasnog otpada, koja se realizuje u skladu sa dozvolom Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, kao i ostale usluge Srbija Kargo.

Inače, na osnovu inicijative kompanija Trayal Korporacija Kruševac, Valvoline Global Operations – Ellis Enterprises East d.o.o. Kruševac i Hemofluid Kruševac, Parlament privrednika Rasinskog okruga je 7. maja 2025. godine doneo odluku o osnivanju Saveta za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju.

Izvor i foto: Regionalna privredna komora Rasinskog okruga