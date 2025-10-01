Održana sednica Saveta za upravljanje industrijskim otpadom
Postavljeno: 01.10.2025
Juče je u prostorijama Regionalne privredne komore Rasinskog okruga održana konsutivna sednica Saveta za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju
Tom prilikom, na sednici su:
· verifikovani članovi Saveta,
· usvojen Poslovnik o radu,
· izabrani: predsednik Saveta – Borivoje Nikolić (Hemofluid Kruševac) i zamenik predsednika Saveta Nebojša Anđelković (Kromberg & Schubert Kruševac).
U rad Saveta uključene su vodeće kompanije Rasinskog okruga, predstavnici lokalnih samouprava i inspekcija, visokoškolskih i obrazovnih institucija, kao i Instituta.
Zadaci Saveta podrazumevaju:
· unapređenje upravljanja industrijskim otpadom i efikasnija upotreba resursa,
· sagledavanje potreba privrednika u ovoj oblasti,
· podsticanje primene savremenih IKT rešenja,
· iniciranje saradnje institucija u oblasti upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije,
· promocija i implementacija poslovnih modela otpornih na klimatske izazove,
· povećanje svesti javnosti,
· obuka i transfer znanja,
· iniciranje izmena i dopuna relevantnih akata i propisa,
· rešavanje izazova u poslovanju i razmena iskustava.
U okviru sednice održana je i prezentacija kompanije Srbija Kargo, posvećena usluzi prevoza opasnog i neopasnog otpada, koja se realizuje u skladu sa dozvolom Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, kao i ostale usluge Srbija Kargo.
Inače, na osnovu inicijative kompanija Trayal Korporacija Kruševac, Valvoline Global Operations – Ellis Enterprises East d.o.o. Kruševac i Hemofluid Kruševac, Parlament privrednika Rasinskog okruga je 7. maja 2025. godine doneo odluku o osnivanju Saveta za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju.
Izvor i foto: Regionalna privredna komora Rasinskog okruga
Gradska Skupština: Završena sednica usvajanjem plana kontrole kvaliteta vazduha
Komentari