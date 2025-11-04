Održana sednica Opštinskog veća u Aleksandrovcu

Na 56. sednici Opštinskog veća, kojom je predsedavala predsednica opštine Jelena Paunović, razmatrano je više predloga rešenja i izveštaja koje u praksi treba da donesu kvalitetnije uslove života u lokalnoj zajednici

Većnici su, nakon obrazloženja Marije Radičević, načelnice za budžet i finansije, usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za devet meseci ove godine.

Deo sednice, članovi Veća posvetili su razmatranju predloga nekoliko rešenja iz infrastrukturne oblasti, pa su tako utvrđeni predlozi Rešenja o davanju saglasnosti „Jugorosgaz“ Preduzeću za izgradnju gasovodnog sistema, transporta i prometa prirodnog gasa a.d. Beograd, za ustanovljenje prava trajne službenosti prolaza za priključni gasovod i za montažu MRS G40 za potrebe priključenja na DVM objekta Sportske hale u Aleksandrovcu, kao i za ustanovljenje prava trajne službenosti za montažu MRS G6 za potrebe priključka na DGM objekta Osnovne škole u Vitkovu.

Takođe, opštinski većnici su, između ostalog, prihvatili Kvartalni izveštaj o realizaciji Programa za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave Aleksandrovac za period januar – mart 2025. godine.

Pretposlednja i poslednja tačka bili su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.

Izvor i foto: Fejbuk/Informativna služba Dom kulture Aleksandrovac