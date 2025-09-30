Održana radionica „Zdrava porodica – srećno dete“

U subotu, 27. septembra, u prostorijama Kancelarije za mlade Kruševac, održana je prva radionica za roditelje, u okviru programa podrške roditeljstvu koji Udruženje „Zdrava porodica – srećno dete“ sprovodi kroz projekat „Porodica u fokusu“, podržan od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

Formirana je grupa od 25 roditelja, koji će u narednom periodu, sa voditeljkama radionica Milicom Stamenković, psihologom i psihoterapeutom i Suzanom Gajić Jovanović, pedagogom i psihoterapeutom, proći kroz različite teme vezane za porodično funkcionisanje, vaspitavanje, odrastanje i razvoj dece.

Projekat „Porodica u fokusu“ bavi se osnaživanjem porodica sa teritorije Rasinskog okruga, kroz pružanje savetodavne i edukativne podrške roditeljima i predstavnicima/ama institucija uključenih u rad sa decom i porodicama.