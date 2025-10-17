Održana radionica na temu problematičnih potraživanja

Regionalna privredna komora Rasinskog okruga, u saradnji sa VP advokatskom kancelarijom i kompanijom ODM Collections, organizovala je radionicu na temu problematičnih potraživanja

Cilj sednice je bio da se učesnicima pruži praktično znanje i alati za sistematsko, pravno i operativno efikasno upravljanje potraživanja, kako bi pravovremeno reagovali na neizmirene obaveze svojih dužnika, unapredili internu oraganizaciju procesa naplate, izbegli nejčešće greške u praksi, smanjili troškove, povećali efikasnost i iskoristili prodaju potraživanja kao strateški mehanizam za očuvanje likvidnosti i profitabilnosti.

Program je namenjen kompanijama koje žele da unaprede svoje pristupe upravljanju problematičnim potraživanjima i da razviju efikasne, održive i pravno utemeljene sisteme za njihovu naplatu i kontrolu.

O ovim važnim temama govorili su Dejan Vuković, advokat – menadžing partner „VP advokatska kancelarija“, Ana Vukašinović, menadžer tima za naplatu potraživanja „ODM Collections“ i Ivana Mladenović, menadžer kreditne kontrole MD International DOO.

Izvor i foto: Regionalna privredna komora Rasinskog okruga