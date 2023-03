Održana prezentacija Sajma „China Brand Fair 2023“ u Regionalnoj privrednoj komori

Za privrednike Rasinskog okruga danas je održana prezentacija predstojećeg Opšteg kineskog sajma brendova CHINA BRAND FAIR 2023, koji će se održati u periodu od 8. do 10. juna 2023. g. u Budimpešti na lokaciji Hungexpo. Ovaj sajam organizuje CECZ Co. Ltd Budimpešta pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine NR Kine.