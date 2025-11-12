Održana Nacionalna naučno-stručna konferencija „Trendovi u poslovanju 2025“

Deveta Nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2025“, u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ iz Kruševca, u saradnji sa Biznis inkubatorom – Kruševac, Asocijacijom za kvalitet i standardizaciju Srbije – Kruševac i Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo – Beograd, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je u petak, 7. novembra 2025. godine, u Biznis inkubatoru u Kruševcu

Ova konferencija iz godine u godinu potvrđuje svoj značaj kao mesto susreta nauke, struke i prakse. Njena osnovna misija jeste da poveže akademsku zajednicu, istraživače, stručnjake i privredne subjekte, kako bi kroz razmenu znanja, iskustava i rezultata istraživanja doprineli razumevanju i predviđanju savremenih trendova poslovanja. Poseban fokus stavljen je na inovacije, digitalnu transformaciju, održivi razvoj i nove modele upravljanja, koji oblikuju globalno poslovno okruženje i otvaraju mogućnosti za konkurentniji i efikasniji razvoj organizacija.

U radu ovogodišnje, IX Nacionalne naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2025“ učešće je uzelo 75 autora iz preko 30 visokoškolskih ustanova i drugih institucija iz zemlje i inostranstva. Objavljeno je ukupno 40 radova, koji su svrstani u sledeće tematske oblasti: Savremeni pristupi menadžmentu i liderstvu, Digitalna transformacija i nove tehnologije u poslovanju, Finansije i održivost – put ka novim poslovnim modelima, Marketing i komunikacija u eri promena, Turizam i ugostiteljstvo – trendovi i inovacije, Statistika, analitika i istraživačke metode u poslovanju, Pravo, etika i regulativa u poslovanju, Ekologija, energija i održivi razvoj.

Konferenciju je svečano otvorio zamenik predsednika Skupštine grada Kruševca, Siniša Maksimović.