Održana konferencija „Od ideje do uspeha – uloga inovacionog ekosistema“ u Biznis inkubatoru

U Biznis inkubatoru danas je održana konferencija pod nazivom „Od ideje do uspeha – uloga inovacionog ekosistema“, koja je okupila veliki broj preduzetnika, startapova, mladih ljudi sa poslovnim idejama, kao i svih onih koji su zainteresovani za razvoj inovacija i unapređenje preduzetničkog ambijenta.

Tokom programa istaknuta je važnost institucionalne i mentorsko-finansijske podrške u procesu razvoja ideja, kao i izazovi sa kojima se susreću mladi preduzetnici na putu od početne zamisli do uspešnog poslovanja.

-Osnovni zadatak ministarstva je da pomognemo razvoju inovacionog ekosistema kroz brojne programe i projekte koji se realizuju. Ovakvi skupovi su važni i za nas koji smo donosioci političkih odluka i da bismo znali u kom pravcu treba da idu dalje – istakao je Zoran Tomić, predstavnik Ministarstva nauke.

-Današnja panel diskusija je razlog za spajanje znanja, obrazovanja i širenje mreže i uspostavljanje inovacionog ekosistema. U prethodnoj godini potpisali smo preko 20 memoranduma o poslovno-tehničkoj saradnji sa inovacionim centrima širom Srbije, takođe imamo potpisan jedan memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Podgorica – rekla je Jelena Dobrodolac, direktor Biznis inkubatora Kruševac.

Učesnici su imali priliku da čuju korisne savete i primere dobre prakse, kao i da se upoznaju sa mehanizmima podrške koji mogu doprineti realizaciji inovativnih poslovnih projekata. Skup je protekao u konstruktivnoj atmosferi, uz razmenu iskustava i ideja, čime je još jednom potvrđena važna uloga Biznis inkubatora u jačanju lokalne preduzetničke zajednice.