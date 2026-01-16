Održana konferencija o razvoju socijalnog preduzetništva u opštini Trstenik

U okviru izrade lokalnog akcionog plana u zgradi Opštine Trstenik održana je konferencija o razvoju socijalnog preduzetništva

U izradi lokalnog akcionog plana za razvoj socijalnog preduzetništva opština Trstenik sarađuje sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga Kruševac i udruženjem Evrokontakt iz Kruševca.

– U julu smo sa opštinom Trstenik i Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga potpisali dokument o saradnji, prvi u Srbiji te vrste, kojim bi opština Trstenik predvidela šta će u naredne tri godine da preduzme na osnovu svojih ingerencija i resursa kojima upravlja da se stvori stimulativni ambijent za razvoj ove vrste poslovanja – istakao je predsednik udruženja Evrokontakt Nenad Krstić.

Na sastanku su predložene mere koje bi opština Trstenik mogla da preduzme u narednom periodu kako bi u ovoj opštini došlo do razvoja socijalnog preduzetništva. Članovi radne grupe koja radi na izradi ovog plana su iz radnog, poslovnog i civilnog sektora.

Na ovoj konferenciji učesnici su imali prilike da učestvuju u kreiranju ovog veoma značajnog dokumenta koji ima za cilj da stvori stimulativno okruženje za razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji opštine Trstenik.

O. Milićević

Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac