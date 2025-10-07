Održana javna tribina o reblansu budžeta

U Gradskoj upravi danas je održana javna rasprava na kojoj su predstavljene osnovne smernice rebalansa budžeta grada Kruševca za 2025. godinu

Gradonačelnik Manojlović je naveo da je rast budžeta u odnosu na prethodni period rezultat povećanih prihoda, pre svega poreza na imovinu i poreza na zarade, ali i uvećanja minimalne zarade koja je stupila na snagu 1. oktobra:

– Moram da istaknem da smo se prilikom formiranja budžeta za 2025. godinu vodili striktno zakonskim regulativama, a to je da budžet Grada ne može da bude uvećan za više od 7,5 odsto u odnosu na budžet iz prethodne godine. To je dakle definisano nominalnim rastom bruto društvenog proizvoda, pa sada, u okviru rebalansa budžeta, imamo prostora da rasplaniramo sredstva u realizaciji budžeta i podignemo ih na veći nivo, kada govorimo o onom procentualnom izvršenju samog budžeta.

Poseban akcenat tokom rasprave stavljen je na investicije, koje su ocenjene kao prioritet u trošenju budžetskih sredstava do kraja godine, istakao je Manojlović.

Planirano je dodatno ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu, a takođe se ostavlja deo sredstava kao rezerva za nepredviđene situacije, poput elementarnih nepogoda.

