Održana dvonedeljna konferencija „Mediji za medije regiona“

Postavljeno: 19.11.2025

U Vrnjačkoj Banji održana je dvonedeljna Međunarodna konferencija „Mediji za medije regiona“ u organizaciji Profesionalnog udruženja novinara Srbije

Tom prilikom je prisustvovao i ministar informisanja i telekomunikacija, prof. dr Boris Bratina koji je i otvorio konferenciju.

Unapređenje rada lokalnih ljudi pre svega vidim poboljšanoj tehnološkoj opremljenosti. Pored toga, očigledno treba još dodatne pomoći da bi se radio bolji program. Podržavam lokalni program i oni mogu da uđu u uzajamno reemitovanje i tu vrstu saradnje treba poboljšati.

Organizator konferencije je Profesionalno udruženje novinara Srbije (PROUNS), u saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost iz Niša i uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije.

