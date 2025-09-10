Održana „Bagdalijada“ – Olimpijada osoba trećeg doba

U organizaciji Udruženja penzionera grada Kruševca, na sportskim terenima na Bagdali održana je nova Olimpijada „trećeg doba“, koja od ove godine nosi naziv – „Bagdalijada“

„Bagdalijada 2025“ ima i takmičarski karakter jer će najbolje ekipe u raznim sportskim disciplinama predstavljati boje svojih udruženja na „Olimpijadi sporta zdravlja i kulture trećeg doba“, koja se krajem meseca održava u Vrnjačkoj Banji.

Član izvršnog odbora saveza penzionera Srbije i koordinator za Rasinski okrug Miljko Minić povodom devete edicije „Bagdalijade“, izjavio je sledeće:

– Dragi penzioneri i gosti, pozdravljam vas ispred okružnog i organizacionog odbora i želim vam sreću i provod. Želeo bih da pozdravim i gradonačelnika Ivana Manojlovića, koji nam je predložio novo ime ove manifestacije, zamenika predsednika Skupštine Sinišu Maksimovića, zamenicu gradonačelnika Snežanu Radojković, prisutne direktore i sve koji su ovde sa nama. Želim svima zdravlja, sreće i uspeha. Hvala još jednom što ste se odazvali.

Na kraju je gradonačelnik Manojlović održao govor i otvorio manifestaciju:

– Uvaženi dame i gospodo penzioneri, želim da pozdravim vas i prisutne saveze penzionera iz našeg i iz drugih okruga koji su prisutni ovde, Raške, Kraljeva, Trstenika. Imali smo prilike da budemo gosti u nedavno rekonstruisanoj bašti Udruženja penzionera u Kruševcu, a već danas smo u najlepšoj bašti našeg grada sa vama koji ste u zlatnim godinama i zlatnoj snazi ukrasili Bagdalu i doneli novi duh, duh na kome mlađi mogu da vam ne samo zavide već i da se ugledaju.

Manifestacija je otpočela nastupom Kulturno – umetničkog društva „Dragan Toković“, nakon čega su takmičari uzeli učešće u sportskim disciplinama, a prisutni započeli svoje druženje.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac