Održan tematski skup o izazovima i prednostima veštačke inteligencije u medijima

Postavljeno: 01.12.2025

Održan je stručni skup „Veštačka inteligencija – revolucija ili evolucija“ u organizaciji Radio Televizije Kruševac, a u sali Samostalnog sindikata. Na njemu su se okupili predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao i stručnjaci iz oblasti IT sektora, medija i pravne nauke kako bi razmenili iskustva i informacije o praktičnoj primeni veštačke inteligencije u medijima

Cilj skupa bio je da se istraži kako veštačka inteligencija menja medijsku industriju, koje su koristi i izazovi, te kako AI utiče na različite aspekte rada redakcija – od bržeg i preciznijeg proizvodnog procesa, do profesionalnih, etičkih, autorskih i pravnih pitanja. Takođe, učesnici su se fokusirali i na dobre prakse implementacije AI u medijima, rizike nepoverenja publike i na okvir za odgovornu upotrebu tehnologije.

Okupljenima se na početku obratio ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, koji je istakao da razvoj veštačke inteligencije donosi brojne prednosti, ali i određene opasnosti koje uopšte elektronski sistemi računarskog oblika mogu da proizvedu.

Vidimo na svakom koraku da polako postajemo slabiji u odnosu na sopstveni mobilni telefon. Mi danas vidimo tek početak razvoja veštačke inteligencije. Ono što će se desiti za 10 godina ne možemo da predvidimo, a tada će se videti prve posledice toga.

Bratina je dodao da se radi o čistoj prirodi tehnike i da je ljudski faktor neophodan, te da ljudi ne treba da se plaše razvoja veštačke inteligencije.

Tehnika je takva da sama po sebi nije ni dobra ni loša, zavisno kako je koristite. Tehnika nema sopstvenu suštinu i njoj vi dajete suštinu. Druga stvar, veštačka inteligencija osim fotografija, može da daje i različite interpetacije određenih stvari za šta je opet potreban čovek, jer kada se suočite sa dve, tri interpetacije iste stvari, događaja ili istorijske činjenice, onda se nađete u situaciji da morate da izaberete. Nužan je ljudski faktor, utoliko pre što u samoj suštini stvari tačka gledišta formira sam predmet. Sam predmet bez tačke gledišta ne postoji, a veštačka inteligencija ne može da izbegne takvu stvar.

Ministar je istakao da je u ovom trenutku značajno što je Skupština Srbije usvojila Zakon o informacionoj bezbednosti, ali da u ovom trenutku mnogo više od zloupotrebe veštačke inteligencije problem prave sajber napadi, te da je u ovoj godini u Srbiji bilo preko dva miliona sajeber napada.

Postoje matematički i drugi dokazi da kao takva, veštačka inteligencija ne postoji, već da je to metaforični naziv. Kada su se u Jugoslaviji krajem 50, početkom 60-tih godina uvodili prvi računari, recimo na VMA, u Statističkom zavodu, tada su ljudi računare zvali elektronski mozak. To je i tada zvučalo isto tako bombastično, a onda smo shvatili da budući kompjuteri imaju svoje mane – ne mogu da prave originale.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je istakao da je Kruševac uvek pratio u realnom vremenu i usaglašavao se sa novitetima u oblasti tehnike i tehnologije.

Glavno pitanje današnjeg susreta vezano za veštačku inteligenciju jeste da li je reč o evoluciji ili revoluciji, a mislim da je konačan zaključak da je ovo jedna vrsta evolucije, koja se samo odvija brzinom revolucije. Mislim da strah od veštačke inteligencije ne treba da postoji i da je neosnovan strah da će ona da zameni ljude.

Gradonačelnik je dodao da je glavna negativna stvar što ljudi postaju zavisni od korišćenja tehnologije, te da je potrebno povesti računa u tom pogledu.

O fenomenu veštačke inteligencije govorio je Aleksandar Stamenković, direktor operacije City&Me, dok je predavanje o implementaciji veštačke inteligencije u medije održao dr Aleksandar Lukić, posebni savetnik Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Takođe, na skupu su govorili: prof. dr Nebojša Bačanin Džakula, prorektor za nauku, rukovodilac programa za veštačku inteligenciju, redovni profesor Singidunum Univerziteta, Nikola Bićanin, pomoćnik ministra za informaciono društvo i informacionu bezbednost i Veljko Perović, pravnik, Đorđe Kovačević, direktor i glavni i odgovorni uredenik Radio televizije Kruševac, dok je završnu reč održao Zoran Tomić, savetnik ministra u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

N. L.

 

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

