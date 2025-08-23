Održan skup u Kruševcu – poruka građana protiv blokada

Večeras je u Kruševcu održan skup na kome se okupio veliki broj građana iz grada, ali i iz okolnih opština Trstenika, Ćićevca i Varvarina. Okupljanje je počelo ispred prostorija Srpske napredne stranke, odakle su građani krenuli u šetnju ka Spomeniku kosovskim junacima.

Ispred sedišta stranke bilo je obezbeđeno posluženje u vidu vode, sokova i keteringa, a atmosferu su upotpunili zvuci rodoljubive muzike. Među prisutnima su, pored građana, bili i direktori preduzeća, kao i predstavnici gradskog rukovodstva. Okupljeni su nosili transparente sa porukama „Ne damo Srbiju“, „Hoću da radim“, „Dosta je blokada“ i slično.

Građanima se ispred prostorija SNS-a obratio ministar Bratislav Gašić, nakon čega je zajedno sa okupljenima krenuo u šetnju.

– Naša poruka je da želimo da radimo, da želimo mir, da želimo da naša deca uče, da želimo da Kruševac i Rasinski okrug razvijamo, kao što se razvija poslednjih godina. Ne želimo da budemo ponovo palanka, nego velegrad. Ne želimo tuđe laži i obećanja, nipodaštavanje svega što smo uradili, želimo da nastavimo da radimo. Već 10 meseci nam blokiraju saobraćaj, puteve i investicije. Građani su ustali protiv toga, ovde nisu samo članovi stranke, već građani ovog i okolnih gradova. Sledećeg puta će nas biti još više, i svaki put još više – rekao je Gašić.

Skup je protekao mirno, uz poruku da građani žele nastavak razvoja i stabilnosti, kao i prekid blokada koje, kako je naglašeno, ugrožavaju svakodnevni život u Srbiji.