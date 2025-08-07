Održan sastanak sa privrednicima povodom subvencija za zamenu ložišta

Regionalna privredna komora Kruševac je u saradnji sa Gradskom upravom organizovala sastanak o Pravilniku o sufinansiranju mera smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora

Tom prilikom su pozvani privrednici koji mogu da ponude ekološki prihvatljive kotlove koje će građani moći da nabave uz subvencije grada, a u cilju zaštite životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine je i ove godine raspisalo javni poziv za zamenu individualnih ložišta koja emituju štetne gasove u atmosferu, individualnim ložištima na gas. Kako je istakla Ana Prvanov, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju i održivi razvoj, Grad Kruševac se prijavio na ovaj javni poziv i tom prilikom dobio sredstva za njegovo sprovođenje.

Sredstva su u visini od 12 miliona dinara obezbeđenja putem Ministarstva životne sredine i 3 miliona dinara iz budžeta Grada.

– Ono što nam je bio cilj, jeste zaštita vazduha. Grad Kruševac meri PM čestice na dve lokacije i našom analizom tih rezultata merenja, uvideli smo da se u zimskom periodu pojavljuju povišene vrednosti. Zbog toga smo krenuli sa ovom merom kako bi naši sugrađani mogli da zamene svoja individualna ložišta kotlovima na gas koji ne emituju štetne materije u vazduhu – zaključila je Ana Prvanov.

N. L.