U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac danas je održan panel “Industija 4.0 – nova industrijalizacija Srbije”, na kome su predstavljeni elementi primene digitalne platforme za Industriju 4.0 u našoj zemlji, iz uglova Vlade Srbije, univerziteta , nauke i privreda, kao dela nove industrijske politika naše zemlje za period od 2020. do 2030. godine

Panel je otvorio Predrag Vukićević, direktor Regionalne privredne komore Kruševac, istakavši tom prilikom da je digitalizacija postala svakodnevna tema u Srbiji, te da smo zahvaljujući tome što građani imaju sve više poverenja u njene prednosti, počeli da idemo u korak sa razvijenim i mnogo naprednijim zemljama sveta.

– Četvrta industrijska revolucija- Industrija 4.0, koja se zasniva na potpunoj digitalizaciji industrijske proizvodnje, predstavlja budućnost Srbije, a moguće je ostvariti je zajedničkom saradnjom države, akademske zajednice i privrede – rekao je on, dodajući je na današnjem panelu predstavljena primena digitalne platforme za Industriju 4.0 u našoj zemlji, iz uglova primene u kojoj učestvuju Vlada Srbije, univerziteti, nauka i privreda.

Digitalizacija u industriji , kako je rekao , obezbeđuje privredni rast, smanjuje troškove i povećava konkurentnost na tržištu . Za digitalizaciju u industriji i privredi, važni su kadrovi i znanje , pa danas u brojim obrazovnim ustanovama, i srednjim školama i fakultetima, postoje pozitivni pomaci u tom pravcu.

– Kao Privredna komora obišli smo dosta privrednih subjekata u Rasinskom okrugu i na niovu Srbije i konstatovali da se ona već primenjuje u određenim delovima i u privredi u našem regionu i to je ono što nas očekuje u budućnosti, čemu treba da težimo i za šta ćemo se boriti– rekao je on.

Vidosava Džagić, pomoćnica direktora Privredne komore Beograda, jedna od inicijatorki i kreatora programa na temu digitalne transormacije industrije 4.0, podsetila je da je ovo 24. panel koji se organizuje u Kruševcu, da je u celoj Srbiji do sada bilo preko 1.100 učesnika panela , od koji su dominatno učesnici bile firme.

– Ovo je najjednostavniji način da demistifikujemo nove stvari koje se pojavljuju, kao što je digitalna transformacija industrije, i to na način da delimo znanje i da učimo jedni od drugih. Zato su važne firme koje su sa učesnicima podelile svoju praksu, kao što je Simens koji je inače jedan od kreatora industrije 4.0, a tu je i Henkel koji je pokazao kako praktično inplementira određene nove tehnologije. Na ovaj način mi zapravo učimo u hodu, pokušavamo da ubrzamo transformaciju koja je izuzetno dinamična– rekla je ona, dodajući da su brzina, kvalitet, efikasnost i efektivnost, ključni izazovi Industrije 4.0.

Govoreći o rezultatima kompanija koje su napravile „pametne fabrike“ i na taj način povećale kvalitet i efikasnost, Džagić je podsetila da su devedesetih godina te fabrike na jednoj liniji prozvodile jednu lepezu proizvoda, a da je danas to i do sedamdeset proizvoda. To su, kako je naglasila, veliki benefiti, ali i veliki zahtevi kada je u pitanju ulaganje u znanje i nove tehnologije.

O primeni digitalizacije u praksi na panelu su govorili predstavnici Simensa, Henkela, PPT Nameska Trstenik, a o primeni digitalizacije u obrazovanju, predstavnici kruševačke Prve tehničke škole i trsteničke Tehničke škole. O Nacionalnoj platformi za Industriju 4.0, pored Vidosave Džagić, pomoćnice direktorke Priverdne komore Beograda, govorili su i profesori Mašinskog fakulteta u Beogradu, Vidosav Majstorović i Radivoje Mitrović.

D.P.

Održan panel “Industija 4.0 – nova industrijalizacija Srbije”

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac danas je održan panel “Industija 4.0 – nova industrijalizacija Srbije”, na kome su predstavljeni elementi primene digitalne platforme za Industriju 4.0 u našoj zemlji, iz uglova Vlade Srbije, univerziteta , nauke i privreda, kao dela nove industrijske politika naše zemlje za period od 2020. do 2030. godine Panel je otvorio Predrag Vukićević, direktor Regionalne privredne komore Kruševac, istakavši tom prilikom da je digitalizacija postala svakodnevna tema u Srbiji, te da smo zahvaljujući tome što građani imaju sve više poverenja u njene prednosti, počeli da idemo u korak sa razvijenim i mnogo naprednijim zemljama sveta. -…