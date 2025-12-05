Održan Međunarodni festival turističkih publikacija – Kofer slova

Danas je u Foajeu hotela „Rubin“ održan 21. Međunarodni festival turističkih publikacija – Kofer slova – festival koji već više od dve decenije okuplja autore, dizajnere, turističke stručnjake i ljubitelje pisane i vizuelne reči – sve one koji svojim radom promovišu kulturu, turizam i lepote Srbije i regiona

U ime Turističke organizacije grada Kruševca prisutnima se obratio direktor Turističke organizacije grada Kruševca Nikola Despotović:

– Ove godine Turistička organizacija obeležava 30 godina postojanja. Naša ustanova 21 godinu organizuje ovaj festival. Turistička publikacija ostvaruje lični doživljaj istovremeno pružajući turistima informacije o destinacijama koje ih interesuju, a sa druge strane dozvoljava autorima publikacija – fotografima i dizajnerima da na originalan način iskažu svoj rad. Čast mi je i zadovoljstvo što naše kolege prepoznaju ovaj festival i grad Kruševac kao mesto na kome će se razmenjivati ideje i prezentovati svi turistički potencijali ili afirmisati dizajneri, fotografi i autori publikacija – rekao je Despotović i zahvalio kolegama iz Republike Srpske i Crne Gore koje su se odazvale i došle u naš grad.

Prisutnima se obratila i pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov:

– Oko 40 turističkih organizacija iz Srbije i regiona predstavilo je svoje turističke destinacije i publikacije. Turističke publikacije imaju veliki značaj u pružanju informacija turistima o različitim destinacijama. Ova autentična manifestacija nudi viziju moderne Srbije. Turizam je važna privredna grana koja sve više dobija na značaju. Radimo zajedno na njenom unapređenju, promovišemo našu lepu zemlju, sela i gradove. Nadam se da će ova manifestacija uticati na poboljšanje kvaliteta i sadržaja turističkih ponuda, razvijati stvaralački i takmičarski duh među turističkim organizacijama uz uzajamnu razmenu iskustva i znanja.

Ispred komisije i stručnog žirija obratila se istoričarka umetnosti Narodnog muzeja Kruševac Natalija Anđelković.

– Ove godine smo kao žiri imali izuzetno bogatu i raznovrsnu konkurenciju u svim kategorijama. Kvalitet pristiglih radova pokazuje da turistički sektor Srbije značajno napreduje – kazala je Anđelković i osvrnula se na značaj turističke publikacije u savremenom digitalnom svetu, zahvalia svima koji su ove godine učestvovali u manifestaciji i čestitala nagrađenima.

Specijalne nagrade i zahvalnice uručio je direktor Turističke organizacije grada Kruševca Nikola Despotović. Nagrade su uručene i predstavnicima žirija: istoričarki umetnosti u Narodnom muzeju Nataliji Anđelković, diplomiranom pravniku u Gradskoj upravi Biljani Nikolić i diplomiranom bibliotekaru u Biblioteci grada Kruševca Jeleni Perović i diplomiranom geografu Maji Nikolić, predstavnici Turističke organizacije grada Kruševca.

Nagrade i priznanja:

Specijalna priznanja uručena su Turističkoj organizaciji Bosansko – podrinskog kantona Goražde i Turističkoj organizaciji grada Bijeljine.

Prvo mesto u kategoriji jednolisna turistička publikacija osvojila je Turistička organizacija opštine Temerin.

Prvu nagradu u kategoriji višelisna turistička publikacija do 50 stranica pripalo je Turističkoj organizaciji Vlasotince.

U kategoriji višelisna turistička publikacija sa više od 50 stranica prvo mesto osvojila je Turistička organizacija grada Niša.

Prvo mesto u kategoriji dopunski promotivni materijal pripalo je Turističkoj organizaciji grada Leskovca.

Prvu nagradu za najoriginalniji suvenir dobila je Turistička organizacija grada Čačka.

Prvu nagrada za najlepšu turističku razglednicu dobila je Turistička organizacija grada Zrenjanina.

Nagradu za najbolju turističku mapu primila je Turistička organizacija grada Kraljeva.

Prva nagrada za najoriginalniju turističku publikaciju uručena je Turističkoj organizaciji opštine Novi Bečej.

Nagradu za najbolji audio – video publikaciju dobila je Turistička organizacija Soko Banja i gradska turistička publikacija Kragujevac. Dva specijalna priznanja u ovoj kategoriji dodeljena su Turističkoj organizaciji grada Leskovca i Turističkoj organizaciji grada Vršca.

Prvu nagradu za najbolji sajt dobila je Turistička organizacija Golubac.

Organizatori ovog tradicionalnog festivala su Grad Kruševac i Turistička organizacija grada Kruševca.

O. Milićević