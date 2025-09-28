Održan još jedan protest protiv blokada

Prema nezvaničnim procenama više od 3.000 građana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo poruke: Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!

– Došla sam ovde da dam podršku ljudima koji žele da žive u miru bez straha kako ćemo sutra otići na posao i brige kako će naša deca sutradan doći do škole. Budućnost se ne gradi protestima i blokadama već radom, poštovanjem i uzajamnom ljubavlju. Želimo sigurnu i bezbednu budućnost za našu decu i sve nas – rekla je diplomirani ekonomista Kristina Jovanović.

Master profesor fizičkog Stefan Marković kazao je da je glavna poruka skupa da su mladi ljudi budućnost naše zemlje.

– Smatram da nam podele u ovom trenutku nisu potrebne, već sloga i jedinstvo. Želimo da mlađe generacije ostanu u našoj zemlji, rade i žive normalno.

Vaspitačica Milica Gajić istakla je da ovaj skup nije upućen ni protiv koga, već predstavlja podršku Kruševcu i ideji o mirno uređenoj zemlji.

– Ovde smo jer verujemo u značaj razgovora i zajedništva. Želimo da pošaljemo poruku da su sloga, mir i zajedništvo temelji na kojima želimo da gradimo bolju budućnost za generacije koje dolaze. Ne želimo podele i blokade. Želimo da svu svoju snagu uložio u rad i napredak naše zemlje.

Duga kolona građana prolazila je centrom Kruševca preko centralnog Trga, pored spomenika Kosovskih junaka, Vidovdanskom i Dušanovom ulicom i nazad do sedišta Glavnog odbora SNS Kruševac.

Ispred prostorija stranke prisutnima se obratio potpredsednik GO SNS Kruševac Zoran Tomić.

– Hvala vam još jednom što smo na miran, dostojanstven i demokratski način iskazali naš stav da želimo da živimo u miru, da se vratimo normalnom životu, da želimo da dižemo i razvijamo naš Kruševac. Dosta nam je više blokada i onih koji žele da nas vrate u ono sramno doba koje je upropastilo ovaj grad. Nastavićemo Srbiju da razvijamo i pružimo punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću koji je odneo važnu pobedu u Njujorku, a mi smo večeras odneli još jednu pobedu u nizu u Kruševcu. Živela Srbija! Živeo Kruševac! – poručio je Tomić i pozvao prisutne da i sledeće nedelje dođu na protest protiv blokada.

Protest je obezbeđivala policija. Nije bilo incidenata.

Skupovi „Građani protiv blokada“ organizuju se već nekoliko nedelja širom Srbije i na njima okupljeni protestuju protiv blokada saobraćajnica, traže normalan život, da uče i da rade, a često im prisustvuju i predstavnici lokalnih vlasti.

O. Milićević