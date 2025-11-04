Održan finalni turnir u futsalu za osnovce i srednjoškolce

Postavljeno: 04.11.2025

U Hali sportova Kruševac održan je finalni turnir u malom fudbalu za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola

Organizator je Savez za školski sport grada Kruševca, a na turniru je učestvovalo 13 osnovnih i 8 srednjih škola koje su kroz prethodna školska takmičenja izborile pravo nastupa na gradskom nastupu.

Pobednici su se kvalifikovali za okružno takmičenje koje će se održati u Varvarinu 17. i 18. novembra.

Pobednički sa tog takmičenja idu u međuokružni turnir gde će se takmičiti sa vršnjacima iz Nišavskog, Topličkog i Zaječarskog okruga, dok će se najbolji plasirati na državno prvenstvo među 8 najboljih ekipa u Srbiji.

