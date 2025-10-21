Održan Festival zdrave hrane u Kruševcu

U okviru obeležavanja oktobra – meseca pravilne ishrane, na platou ispred Kulturnog centra Kruševac održan je tradicionalni, 6. Festival zdrave hrane, manifestacija koja je i ove godine okupila veliki broj sugrađana i promovisala značaj zdravih životnih navika

Učesnici festivala bili su učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Kruševca, koji su kroz kreativne prezentacije, plakate i kulinarske radove pokazali da pravilna ishrana može biti istovremeno ukusna, raznovrsna i pristupačna. Pored škola, učešće su uzele i brojne ustanove i udruženja koja se bave promocijom zdravlja i zdravih stilova života.

Manifestaciju su organizovali Kulturni centar Kruševac i Udruženje biologa Kruševac, uz podršku lokalne zajednice.

Cilj festivala, kako su istakli organizatori, jeste da se podigne svest građana – posebno dece i mladih – o važnosti pravilne ishrane u prevenciji brojnih bolesti i očuvanju opšteg zdravlja. Ovakve manifestacije, dodali su, i ubuduće će biti važan deo programa javnog zdravlja u Kruševcu, podstičući građane da usvoje zdravije životne navike.