Održan desetodnevni kurs civilno-vojne saradnje

Postavljeno: 31.10.2025

U organizaciji Vojske Srbije, u Kruševcu je realizovan desetodnevni međunarodni kurs iz oblasti civilno-vojne saradnje, koji je počeo 21. oktobra

Kurs je okupio oficire i podoficire Vojske Srbije, kao i pripadnike oružanih snaga iz zemalja regiona, Italije, Holandije i Sjedinjenih Američkih Država. Programu su prisustvovali i predstavnici civilnih institucija iz Republike Srbije, koji se u svom radu bave saradnjom sa vojskom i drugim bezbednosnim strukturama.

Polaznike kursa pozdravila je zamenica gradonačelnika Kruševca, Snežana Radojković, koja je istakla značaj ovakvih oblika međunarodne saradnje za jačanje poverenja, bezbednosti i razmene znanja među državama.

Cilj ovog usavršavanja bio je da učesnicima pruži širi uvid u savremene izazove koji se javljaju u radu sa civilnim organizacijama u složenim operativnim uslovima. Kurs je ujedno omogućio razmenu iskustava i primera dobre prakse između pripadnika različitih vojski i civilnih struktura.

Organizatori ističu da ovakvi programi doprinose unapređenju razumevanja, saradnje i koordinacije između vojske i civilnog sektora, što je od suštinskog značaja prilikom reagovanja u kriznim situacijama, humanitarnim operacijama i misijama podrške miru.

