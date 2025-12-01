Održan 10. Lazarev megdan u Trsteniku

Postavljeno: 01.12.2025

Sportski savez Srbije za obaranje ruke u saradnji sa opštinom Trstenik i Svetskom federacijom sportskog obaranja ruke (WAF) uspešno je organizovao jubilarni 10. Lazarev megdan – pravi sportski praznik

U okviru Lige nacija održan je međunarodni super meč Srbija – Češka, sa čak 12 uzbudljivih duela, predvođenih u 5 kola. Iako je ukupan rezultat bio 6:6, reprezentacija Češke je pobedila zbog više osvojenih kola (33:27). Ovim trijumfom plasirali su se među 8 najboljih reprezentacija sveta i izborili plasman u veliko finale Lige nacija, koje će se održati u Parizu 2026. godine.

U saradnji sa Ministarstvom sporta i Nacionalnom akademijom za razvoj sporta održana je edukativna tribina o dopingu u sportu i veštačkoj inteligenciji u sportu, na kojoj je učestvovao veći broj sportista.

Nakon tribine usledio je Međunarodni turnir u obaranju ruke, koji je okupio preko 400 takmičara iz Srbije i Evrope.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik

