Odlučuje se o raspustu, u Okrugu za sedam dana obolela 132 đaka

Krizni štab odluku o ranijem odlasku đaka na jesenji mini-raspust donosi u četvrtak, 4. novembra, objavili su nacionalni mediji. Prema poslednjem preseku, za nedelju dana korona je potvrđena kod 132 đaka na području Rasinskog okruga, što je nešto manje nego u nedelji koja joj je prethodila. U ovdašnjoj Školskoj upravi nemaju podatak o ukupnoj dolaznosti đaka

Na pomenutoj sednici Kriznog štaba, između ostalog bi trebalo da se razmatra predlog da umesto četiri praznična dana, od 11. do 15. novembra, ranije planirana, đaci idu na mini-jesenji raspust koji bi značio da su van škole već do sutra, 5. novembra, kada bi bio poslednji radni dan, pa do 15. novembra.

Podaci kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, pokazuju da je prema poslednjem nedeljnom preseku (od 26. oktobra do 2. novembra) u Rasinskom okrugu korona potvrđena kod 132 đaka, što je za 13 manje nego u prethodnoj nedelji.

Trenutno je na onlajn nastavi osam odeljenja iz Rasinskog okruga, od kojih je četiri u Trsteniku, dva u Kruševcu te po jedno u Aleksandrovcu i Varvarinu. Kombinovanu nastavu pohađa ukupno 16 odeljenja, 13 u Kruševcu, dva u Aleksandrovcu te jedno u Trsteniku.

Deo đaka je u karantinu zbog bolesti članova porodice ili u školu ne dolaze zbog drugih virusa, koji su u ovom periodu prisutni. U kruševačkoj Školskoj upravi, međutim, nemaju podatak o ukupnoj dolaznosti đaka u škole na području Rasinskog okruga.

U kruševačko Gimnaziji navode da je dnevna dolaznost u okvirima uobičajenim za ovaj period godine, kada su prisutni virusi.

– Jedno odeljenje nam se sutra vraća sa onlajn nastave, dva su odeljenja na kombinovanom modelu. Od prošle do ove srede je ukupno šestoro pozitivnih učenika u školi – kaže za KruševacGrad direktorka Gimnazije Biljana Dačić.

U „Nadi Popović“, osnovnoj školi sa najviše đaka, kažu da prolazi period veće nedolaznosti te da je veliki broj dece u školi.

–Po par dana zadržavanja kod kuće od strane roditelja kada posumnjaju na nešto ispostavilo se vrlo dobro i pametno. Moram da priznam da veća osetljivost na kijanje, curenje nosa i uopšte sve simptome nije loša već vrlo poželjna kao trajna navika i roditelja i nastavnika. Sada smo zadovoljni činjenicom da svi imaju neposrednu nastavu koju dopunjavamo preko timsa za dopunske i dodatne potrebe – objašnjava direktorka te škole Jelena Ivanović.

Od početka školske godine korona je, prema podacima ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje, potvrđena kod 623 đaka i 86 profesora u Kruševcu.

