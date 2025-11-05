Odložene predstave „Prevara“ u Kruševačkom pozorištu

Zbog bolesti glumice, pretpremijera i premijera predstave „Prevara“, prema tekstu Harolda Pintera u režiji Vladimira Popadića, koje su bile zakazane za 6. i 7. novembar, odložene su za 10. i 11. novembar

Iz Kruševačkog pozorišta obaveštavaju publiku da kupljene karte važe za nove termine i zahvaljuju se na razumevanju.