Odložene predstave „Prevara“ u Kruševačkom pozorištu

Postavljeno: 05.11.2025

Zbog bolesti glumice, pretpremijera i premijera predstave „Prevara“, prema tekstu Harolda Pintera u režiji Vladimira Popadića, koje su bile zakazane za 6. i 7. novembar, odložene su za 10. i 11. novembar

Iz Kruševačkog pozorišta obaveštavaju publiku da kupljene karte važe za nove termine i zahvaljuju se na razumevanju.

