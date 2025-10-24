Odložena javna sednica Komisije za planove grada Kruševca

Javna sednica Komisije za planove grada Kruševca, koja je bila zakazana za danas u 10h u sali Doma sindikata, odložena je, saopštila je Gradska uprava Kruševac, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo

Kako se navodi u obaveštenju, razlog odlaganja je opravdana sprečenost članova Komisije. Novi termin održavanja sednice biće naknadno objavljen.

Podsećamo, Komisija za planove razmatra prostorno-plansku dokumentaciju i daje stručne preporuke u vezi sa razvojem i uređenjem prostora grada, pa je interesovanje javnosti za njen rad uvek veliko.