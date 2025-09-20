Odbojkašice Napretka završile takmičenje u Kupu
Postavljeno: 20.09.2025
Odbojkašice Napretka 037 su završile takmičenje u 4. kolu kvalifikacija za Kup Srbije pošto su posle velike borbe u pet setova poražene u Gornjem Milanovcu od ekipe Takovo Kansai Helios rezultatom 3:2(18:25,23:25,25:23,25:15,25:11).
Takovo Kansai Helios nastaviće takmičenje u Kupu Srbije.
TAGOVI
Ostale vesti
Povezane vesti
Kruševac
20. septembar 2025., 22:49
Vedro
15°C
15°C
Apparent: 14°C
Pritisak: 1028 mb
Vlažnost: 83%
Vetar: 1 m/s SSW
UV-Index: 0
Komentari