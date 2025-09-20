Odbojkašice Napretka završile takmičenje u Kupu

Odbojkašice Napretka 037 su završile takmičenje u 4. kolu kvalifikacija za Kup Srbije pošto su posle velike borbe u pet setova poražene u Gornjem Milanovcu od ekipe Takovo Kansai Helios rezultatom 3:2(18:25,23:25,25:23,25:15,25:11).

Takovo Kansai Helios nastaviće takmičenje u Kupu Srbije.