Odbojkašice Napretka pobedile u Ivanjici

Postavljeno: 14.01.2026

Odbojkašice Napretka su u prvoj prvenstvenoj utakmici u novoj godini su u okviru poslednjeg, 13. kola, prvog dela prvenstva Prve lige Srbije, zabeležile maksimalnu pobedu na gostovanju u Ivanjici nad istoimenom ekipom sa 0:3 (15:21, 21:25, 13:25).

Posle ove pobede još više su učvrstile svoj plasman na drugom mestu na tabeli sa skorom od 11. pobeda i dva poraza.

U narednom, 14. kolu, u petak, 17. januara, od 18 časova gostuju kod ekipe Novog Sada koja je u prvom delu savladala Kruševljanke u Kruševcu posle velike borbe i pet odigranih setova. Odbojkašice Napretka imaće priliku da se revanširaju ekipi Novog Sada za taj poraz.

Košarkaši Kruševca izgubili u finalu Kupa

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. januar 2026., 01:20
 

Magla
2°C
Apparent: -0°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 96%
Vetar: 0.3 m/s SSE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top