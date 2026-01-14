Odbojkašice Napretka pobedile u Ivanjici

Odbojkašice Napretka su u prvoj prvenstvenoj utakmici u novoj godini su u okviru poslednjeg, 13. kola, prvog dela prvenstva Prve lige Srbije, zabeležile maksimalnu pobedu na gostovanju u Ivanjici nad istoimenom ekipom sa 0:3 (15:21, 21:25, 13:25).

Posle ove pobede još više su učvrstile svoj plasman na drugom mestu na tabeli sa skorom od 11. pobeda i dva poraza.

U narednom, 14. kolu, u petak, 17. januara, od 18 časova gostuju kod ekipe Novog Sada koja je u prvom delu savladala Kruševljanke u Kruševcu posle velike borbe i pet odigranih setova. Odbojkašice Napretka imaće priliku da se revanširaju ekipi Novog Sada za taj poraz.