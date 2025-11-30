Odbojkašice Napretka pobedile u Inđiji

Postavljeno: 30.11.2025

U 8. kolu Prve lige Srbije odbojkašice Napretka pobedile su na gostovanju Inđiju rezultatom 1:3 (21:25, 25:21, 20:25, 14:25)

Sa 18 osvojenih bodova Kruševljanke se nalaze na deobi 4. mesta sa ekipom Voley stars.

U narednom 9. kolu, koje se igra 06/07. decembra odbojkašice Napretka kod kuće igraju sa ekipom Valjeva.

Fudbaleri Napretka i dalje čekaju drugu pobedu

